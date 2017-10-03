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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Абрамов: только журналисты награждают Кокорина высокими званиями
Футбольный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что форвард "Зенита" Александр Кокорин не сможет заиграть в европейском топ-клубе.
"Вы знаете, у него подмоченная репутация. Три года назад его трансферная стоимость была около 15 миллионов евро, а сейчас 5. Вы заметили, что он умеет преображаться. Если он берет себя в руки, находит своего тренера, то у него улучшается настроение, и меняется качество игры. Он начинает максимально показывать свои положительные качества. А то что мы видели два года подряд, вы не забывайте, что он и на чемпионате мира и на чемпионате Европы играл и забивал. Но дело в том, что на него никто не обратил внимание. Средний нападающий средней команды с завышенной трансферной стоимостью. Ожидания тоже были завышенные. Планку понизили до пяти миллионов. Когда вы спрашиваете о том, что можно ли его отправить за границу, подписать контракт — да! Но возьмет ли его топовый клуб? Те 10-15 команд в Европе, которые способны платить и ставить высокие задачи, то могу ответить вам спокойно: конечно, нет. Вы разве не обратили внимание на то, как он забил эти голы, которыми наши журналисты кичаться? Простите, но где он проявил свои индивидуальные качества? Вы что заметили, что он на скорости обыграл двух-трех футболистов? Да он кое-какие голы, кое-каким командам в российском чемпионате забивал. Или вы говорите про гол "Реал Сосьедаду" и подчеркиваете этим, что он стал играть на международном уровне? В какой-то мере это оправдание можно, конечно, принять. Спасибо ему, что он сумел натянуть свои пять миллионов трансферной стоимости. Теперь он этих денег стоит. И можно в тот же "Реал Сосьедад" его продать? Но, наверно, не туда его хочет продать "Зенит", — цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
"Вы знаете, у него подмоченная репутация. Три года назад его трансферная стоимость была около 15 миллионов евро, а сейчас 5. Вы заметили, что он умеет преображаться. Если он берет себя в руки, находит своего тренера, то у него улучшается настроение, и меняется качество игры. Он начинает максимально показывать свои положительные качества. А то что мы видели два года подряд, вы не забывайте, что он и на чемпионате мира и на чемпионате Европы играл и забивал. Но дело в том, что на него никто не обратил внимание. Средний нападающий средней команды с завышенной трансферной стоимостью. Ожидания тоже были завышенные. Планку понизили до пяти миллионов. Когда вы спрашиваете о том, что можно ли его отправить за границу, подписать контракт — да! Но возьмет ли его топовый клуб? Те 10-15 команд в Европе, которые способны платить и ставить высокие задачи, то могу ответить вам спокойно: конечно, нет. Вы разве не обратили внимание на то, как он забил эти голы, которыми наши журналисты кичаться? Простите, но где он проявил свои индивидуальные качества? Вы что заметили, что он на скорости обыграл двух-трех футболистов? Да он кое-какие голы, кое-каким командам в российском чемпионате забивал. Или вы говорите про гол "Реал Сосьедаду" и подчеркиваете этим, что он стал играть на международном уровне? В какой-то мере это оправдание можно, конечно, принять. Спасибо ему, что он сумел натянуть свои пять миллионов трансферной стоимости. Теперь он этих денег стоит. И можно в тот же "Реал Сосьедад" его продать? Но, наверно, не туда его хочет продать "Зенит", — цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
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