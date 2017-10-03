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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Селюк готов предложить пари руководству "Локомотива"
Агент Дмитрий Селюк считает, что его клиент Сенин Себаи выше по уровню исполнительского мастерства, чем нападающий "Локомотива" Эдер.
"Я знаю игроков из "Лилля", знаю эту команду. Я сразу говорил, что Эдер никакой. Во Франции у него игровой практики не было, но в Россию он приехал на зарплату в 2 миллиона. Это что, он в "Лилле" 4 миллиона получал? Там и близко нет таких цен. Эдер бы сюда и на 600 тысяч пришел. Хотя он и за эти деньги не нужен, потому что плохой игрок. Кто-то скажет, что я всё это говорю, чтобы продвинуть своих игроков. Могу сказать, что Себаи, которого я привел в "Балтику", в разы лучше Эдера. Хотя у него зарплата в 50 раз меньше. Если РЖД хочет выбрасывать деньги, это их дело. Но в российском футболе не видят потенциал игроков.
Готов предложить руководству "Локомотива" спор. Сибаи переходит полностью бесплатно к ним. Зарплату плачу ему я. Если он лучше Эдера, то они предлагают ему новый контракт с достойной зарплатой. Если нет, то я плачу им какую-то круглую сумму. Например, 50% зарплаты Эдера. Ещё у меня теперь выходит своя рубрика в сотрудничестве с одной букмекерской конторой. Называется "Ставка на добро". По условиям я делаю прогнозы на исходы матчей, а все выигранные деньги буду отдавать на благотворительность", – цитирует Селюка "БИЗНЕС Online".
"Я знаю игроков из "Лилля", знаю эту команду. Я сразу говорил, что Эдер никакой. Во Франции у него игровой практики не было, но в Россию он приехал на зарплату в 2 миллиона. Это что, он в "Лилле" 4 миллиона получал? Там и близко нет таких цен. Эдер бы сюда и на 600 тысяч пришел. Хотя он и за эти деньги не нужен, потому что плохой игрок. Кто-то скажет, что я всё это говорю, чтобы продвинуть своих игроков. Могу сказать, что Себаи, которого я привел в "Балтику", в разы лучше Эдера. Хотя у него зарплата в 50 раз меньше. Если РЖД хочет выбрасывать деньги, это их дело. Но в российском футболе не видят потенциал игроков.
Готов предложить руководству "Локомотива" спор. Сибаи переходит полностью бесплатно к ним. Зарплату плачу ему я. Если он лучше Эдера, то они предлагают ему новый контракт с достойной зарплатой. Если нет, то я плачу им какую-то круглую сумму. Например, 50% зарплаты Эдера. Ещё у меня теперь выходит своя рубрика в сотрудничестве с одной букмекерской конторой. Называется "Ставка на добро". По условиям я делаю прогнозы на исходы матчей, а все выигранные деньги буду отдавать на благотворительность", – цитирует Селюка "БИЗНЕС Online".
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