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Роман Широков: очень надеюсь, что к нам в Высшей школе экономики присоединится Аршавин

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал об обучении в Высшей школе экономики по специальности спортивного менеджмента.

"Очень надеюсь, что к нам присоединится Аршавин. Со мной также получал образование Габулов — на тот момент он не играл, но зимой решил возобновить карьеру. Поэтому Вова пока приостановил обучение, но мы его ждём. Пусть он как можно дольше задержится в профессиональном футболе. Я точно знаю, что подал документы и будет обучаться на четвёртом потоке Дима Торбинский, если пройдёт собеседование. Наверное, пройдёт. Саша Кержаков, к сожалению, очень занят в этом году. Он не попадает. Но сказал, что в следующем году будет обязательно проходить. Алдонин тоже хотел, но, как и Габулов, возобновил карьеру.

Многие интересуются, и кого-то я сподвигаю, чтобы сюда шли. У нас же все хотят тренерами быть, только их уже больше 1000 выпустили, а команд всего 600. Поэтому я нацеливаю на то, что спортивный менеджмент сейчас очень сильно проседает и надо идти получать компетенции и развивать эту сферу", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Аршавин
Сегодня, 04:04
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