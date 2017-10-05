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Андрей Будогосский: идея видеоповторов хороша, но ее нужно протестировать в контрольных матчах

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал возможное введение видеоповторов в РФПЛ.

"Сама идея хороша, но теперь стоит задача реализовать ее практически. Для этого нужны арбитры премьер-лиги, которые адаптированы к работе с этой техникой. Также систему видеоповторов, прежде чем внедрять ее в чемпионате России, необходимо протестировать в контрольных матчах.

Вопрос не только в динамике игры, а в том, кто будет с этой системой работать. Эти кадры необходимо подготовить", - цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 02:45
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