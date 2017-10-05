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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Герасимец: "Зенит" имеет тотальное превосходство над всеми командами
Бывший нападающий "Зенита" Сергей Герасимец уверен, что главному тренеру команды Роберто Манчини нужно стабилизировать состав.
"Насколько сейчас необходим перерыв "Зениту"? Не думаю, что для "Зенита" перерыв более важен, чем для других соперников. Команда - в хорошем состоянии, в ней конкуренция. Но нужно стабилизировать состав. Тогда не будет потерь очков. Или они будут минимальные. Мы видим, как ведущие клубы играют одним составом, как в чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. Да и нашим болельщикам, видимо, хочется видеть, чтобы наша команда выходила на поле сильнейшим составом. На мой взгляд, "Зенит" имеет тотальное превосходство над всеми командами. "Локомотив", играя в Лиге Европы, в отличие от "Зенита", никакой ротации не проводит. И в воскресенье сыграл блестящий матч, просто вынес "Динамо" - 3:0. Кроме того, в команде играют свои воспитанники, что тоже очень приятно.
Можно ли считать "Локомотив" конкурентом "Зенита"? Безусловно. У этого клуба есть свои преимущества. Во-первых, Сёмин! Он знает, как побеждать в чемпионате России. Команда достаточно мотивированная, молодая и амбициозная, имеет сбалансированный состав. На подходе Чорлука и Ари - очень сильные футболисты, которые пока не играют. Хотя класс и уровень "Зенита" намного выше. Многое может решиться в очной встрече между этими командами, которая состоится в скором времени, - цитирует Герасимеца "Спорт Уик-энд".
"Насколько сейчас необходим перерыв "Зениту"? Не думаю, что для "Зенита" перерыв более важен, чем для других соперников. Команда - в хорошем состоянии, в ней конкуренция. Но нужно стабилизировать состав. Тогда не будет потерь очков. Или они будут минимальные. Мы видим, как ведущие клубы играют одним составом, как в чемпионатах, так и в Лиге чемпионов. Да и нашим болельщикам, видимо, хочется видеть, чтобы наша команда выходила на поле сильнейшим составом. На мой взгляд, "Зенит" имеет тотальное превосходство над всеми командами. "Локомотив", играя в Лиге Европы, в отличие от "Зенита", никакой ротации не проводит. И в воскресенье сыграл блестящий матч, просто вынес "Динамо" - 3:0. Кроме того, в команде играют свои воспитанники, что тоже очень приятно.
Можно ли считать "Локомотив" конкурентом "Зенита"? Безусловно. У этого клуба есть свои преимущества. Во-первых, Сёмин! Он знает, как побеждать в чемпионате России. Команда достаточно мотивированная, молодая и амбициозная, имеет сбалансированный состав. На подходе Чорлука и Ари - очень сильные футболисты, которые пока не играют. Хотя класс и уровень "Зенита" намного выше. Многое может решиться в очной встрече между этими командами, которая состоится в скором времени, - цитирует Герасимеца "Спорт Уик-энд".
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