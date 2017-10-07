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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Кобелев: Хохлову по силам вернуть "Динамо" на нужный уровень
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что новому наставнику бело-голубых Дмитрию Хохлову по силам решить задачи, поставленные команде на сезон.
"Очень рад, что Хохлову дали этот шанс. Думаю, ему по силам вернуть команду на нужный уровень", - сказал Кобелев, отказавшийся комментировать работу Калитвинцева.
ТАСС
"Очень рад, что Хохлову дали этот шанс. Думаю, ему по силам вернуть команду на нужный уровень", - сказал Кобелев, отказавшийся комментировать работу Калитвинцева.
ТАСС
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