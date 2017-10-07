Андрей Кобелев: Хохлову по силам вернуть "Динамо" на нужный уровень

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что новому наставнику бело-голубых Дмитрию Хохлову по силам решить задачи, поставленные команде на сезон."Очень рад, что Хохлову дали этот шанс. Думаю, ему по силам вернуть команду на нужный уровень", - сказал Кобелев, отказавшийся комментировать работу Калитвинцева.