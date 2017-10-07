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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время
член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал кадровые перестановки в московском "Динамо".
"Хохлов – один из успешных молодёжных тренеров. Под его руководством молодёжь "Динамо" выиграла не один чемпионат. Ему уже просто необходимо переходить на новый уровень. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Я очень рад, что он получил назначение. Желаю, чтобы у него всё получилось в "Динамо". Уверен, что получится, потому что он пришёл домой. Хохлов очень долго работал в структуре клуба. Это первый обдуманный ход руководства "Динамо" за продолжительный период времени. Настолько Хохлов это свой человек, у которого выросли многие "динамовские футболисты".
Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – успешные тренеры молодёжи из поколения, которое сейчас должно выстрелить. Желаю Хохлову наград и побед с "Динамо", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Хохлов – один из успешных молодёжных тренеров. Под его руководством молодёжь "Динамо" выиграла не один чемпионат. Ему уже просто необходимо переходить на новый уровень. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Я очень рад, что он получил назначение. Желаю, чтобы у него всё получилось в "Динамо". Уверен, что получится, потому что он пришёл домой. Хохлов очень долго работал в структуре клуба. Это первый обдуманный ход руководства "Динамо" за продолжительный период времени. Настолько Хохлов это свой человек, у которого выросли многие "динамовские футболисты".
Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – успешные тренеры молодёжи из поколения, которое сейчас должно выстрелить. Желаю Хохлову наград и побед с "Динамо", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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