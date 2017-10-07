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Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время

член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал кадровые перестановки в московском "Динамо".

"Хохлов – один из успешных молодёжных тренеров. Под его руководством молодёжь "Динамо" выиграла не один чемпионат. Ему уже просто необходимо переходить на новый уровень. Он очень толковый, вдумчивый и грамотный тренер. Я очень рад, что он получил назначение. Желаю, чтобы у него всё получилось в "Динамо". Уверен, что получится, потому что он пришёл домой. Хохлов очень долго работал в структуре клуба. Это первый обдуманный ход руководства "Динамо" за продолжительный период времени. Настолько Хохлов это свой человек, у которого выросли многие "динамовские футболисты".

Такое же напрашивалось в своё время в ЦСКА. Гришин и Хохлов – успешные тренеры молодёжи из поколения, которое сейчас должно выстрелить. Желаю Хохлову наград и побед с "Динамо", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Хохлов Динамо
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 19:57) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну какой же это обдуманный ход? Свою тренерскую несостоятельность показал в "Кубани". Да Калитвинцев в разы лучше Хохлова. Муравьев мутный какой-то. То Смертина с Широковым пристраивает за былые заслуги к динамовской кормушке.то Хохлова тренером назначает,который ничем себя как тренер не проявил. Если уж такая тренерская безнадега.то Силкина лучше бы взяли.
Регистрация: 20.02.2013
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