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Виталий Мутко: Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора "Зенит" Константина Сарсании. 49-летний футбольный функционер скончался сегодня, 7 октября. Причиной смерти, по предварительной информации, стал оторвавшийся тромб.

"Сложно что-то говорить. Это крайне неожиданно. Когда люди уходят в расцвете сил, это тяжело. Прежде всего хочется выразить соболезнования родным, близким, клубу, российскому футболу. Сарсания всю жизнь провёл в футболе, это профессиональный человек. Константин был предан игре, по-своему видел развитие футбола. Я очень сожалею. Он был интеллигентным, спокойным, чистым и воспитанным парнем", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Сарсания
Сегодня, 22:58
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