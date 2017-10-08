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Евгений Муравьев: Березовский не ушел из клуба, Широков еще не спортивный директор

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о кадровых перестановках в тренерском штабе клуба.

"Тренер вратарей Роман Березовский пока не определился с тем, уходить ли ему из клуба. Специалисту предложены варианты, он взял паузу, чтобы подумать.

Преждевременно говорить и о назначении спортивным директором Романа Широкова. Он уважаемый и заслуженный в футбольном мире человек, но на сегодняшний день клубу важней разобраться с самими подходами к трансферной политике, нежели найти спортивного директора.

Широков остается советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского", - цитирует Муравьева "Матч ТВ".
Теги: Муравьев Березовский Широков Динамо
Сегодня, 12:18
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