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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Муравьев: Березовский не ушел из клуба, Широков еще не спортивный директор
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о кадровых перестановках в тренерском штабе клуба.
"Тренер вратарей Роман Березовский пока не определился с тем, уходить ли ему из клуба. Специалисту предложены варианты, он взял паузу, чтобы подумать.
Преждевременно говорить и о назначении спортивным директором Романа Широкова. Он уважаемый и заслуженный в футбольном мире человек, но на сегодняшний день клубу важней разобраться с самими подходами к трансферной политике, нежели найти спортивного директора.
Широков остается советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского", - цитирует Муравьева "Матч ТВ".
"Тренер вратарей Роман Березовский пока не определился с тем, уходить ли ему из клуба. Специалисту предложены варианты, он взял паузу, чтобы подумать.
Преждевременно говорить и о назначении спортивным директором Романа Широкова. Он уважаемый и заслуженный в футбольном мире человек, но на сегодняшний день клубу важней разобраться с самими подходами к трансферной политике, нежели найти спортивного директора.
Широков остается советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского", - цитирует Муравьева "Матч ТВ".
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