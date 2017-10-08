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Вячеслав Колосков: дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после контрольного матча России с Кореей (4:2) отметил, что видит большое будущее у дуэта нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова.

- Как вам связка впереди Кокорин – Смолов?

– И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира.

– Даже так?

– Да. У них очень высокий потенциал. Эта пара может стать одной из лучших.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Колосков Сборная России Кокорин Смолов
Сегодня, 14:01
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№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Колосков - Орлов - маразматики , просьба к росфутболу -- не пишите бред...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№4 Написал: Loskov10 (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
КоСмо
Регистрация: 27.04.2014
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ахахах.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну что же они там все таки курят с Фурсенкой?
Регистрация: 6.02.2008
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:05) #
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  •  (2)

Я вас умоляю,не несите бред!
Регистрация: 27.07.2016
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