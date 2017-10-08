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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вячеслав Колосков: дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков после контрольного матча России с Кореей (4:2) отметил, что видит большое будущее у дуэта нападающих Александра Кокорина и Федора Смолова.
- Как вам связка впереди Кокорин – Смолов?
– И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира.
– Даже так?
– Да. У них очень высокий потенциал. Эта пара может стать одной из лучших.
"Спорт-Экспресс"
- Как вам связка впереди Кокорин – Смолов?
– И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять. Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира.
– Даже так?
– Да. У них очень высокий потенциал. Эта пара может стать одной из лучших.
"Спорт-Экспресс"
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