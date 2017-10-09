Сергей Кирьяков: не стоит даже говорить о том, что Габулов не достоин вызова в сборную

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал вызов вратаря Владимира Габулова в сборную России."В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду", – сказал Кирьяков.