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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Кирьяков: не стоит даже говорить о том, что Габулов не достоин вызова в сборную
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал вызов вратаря Владимира Габулова в сборную России.
"В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.
Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду", – сказал Кирьяков.
ФК "Зенит"
"В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.
Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду", – сказал Кирьяков.
ФК "Зенит"
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