Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Кирьяков: не стоит даже говорить о том, что Габулов не достоин вызова в сборную

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал вызов вратаря Владимира Габулова в сборную России.

"В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.

Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду", – сказал Кирьяков.

ФК "Зенит"
Теги: Кирьяков Габулов Арсенал Тула Сборная России
Сегодня, 21:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.