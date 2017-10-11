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Александр Шпрыгин: не верю в то, что ФИФА ведет расследование в отношении меня

Бывший глава ВОБ Александр Шпрыгин опроверг информацию о якобы ведущемся в его отношении расследования со стороны ФИФА.

"Знаю не более того, что опубликовал непонятный канал в телеграме. Но могу сказать следующее – я не являюсь субъектом футбола, поэтому на меня не может распространяться юрисдикция ФИФА. Я рядовой гражданин России. Если же речь идет о беспорядках в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, то я не участник этих действий ни в порту, ни на стадионе. Французской полицией проведено тщательное расследование, и они установили, что я нигде не принимал участие.

Я был среди выдворенных потому, что мне предъявили моральные претензии. Если был бы участником, то остался бы во Франции, но уже в тюрьме. Более того, заниматься болельщиками в юрисдикции УЕФА, а не ФИФА. С одной стороны, мне это льстит. ФИФА то занимается делами Блаттера и другими крупными лицами, а потом интересуется моей скромной персоной. Но все равно я не верю в информацию о расследовании в отношении меня.

Не понимаю, почему опять пошла истерия с фанатами. Вчера появился непонтяный список с болельщиками, которые уже не допущены к матчам чемпионата мира, сегодня меня отстраняют… Каким образом ФИФА может запретить смотреть футбол во всем мире? Я таких прецедентов не видел. Есть говорить о России, тот у нас есть судебные решения, позволяющие запретить посещение стадиона в нашей стране.

А вся эта информация выглядит как плод чего-то больного воображения и паранойи. Так что информация о расследовании похожа на "утку", - цитирует Шпрыгина "Спорт-Экспресс".
Теги: Шпрыгин
Сегодня, 22:14
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Героя РОссии не посадят - дадут орден Вовы первой степени )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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