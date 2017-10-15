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Георги Миланов: Акинфеев - один из лучших вратарей в мире

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов похвалил капитана армейцев вратаря Игоря Акинфеева.

— Какой момент, помимо забитого мяча, был ключевым? Игорь Акинфеев несколько раз спас команду.

— Да, он много раз спасал команду, но он — один из лучших вратарей в мире.

Первый тайм был тяжелым. Но после гола мы проводили хорошие контратаки, могли забить еще. У «Краснодара» тоже были хорошие моменты.

ПФК ЦСКА
Теги: Миланов Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:47
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