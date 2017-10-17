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Андрей Бутенко: в матче "Краснодар" - ЦСКА у Натхо не было игры рукой в штрафной

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал эпизод с возможным попаданием мяча в руку полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:0).

"На 83-й минуте мяч попал в Натхо, который находился в своей штрафной. Игрок ЦСКА получил приличный удар мячом по рёбрам.

Если мяч и коснулся его руки, то он прошёл локоть и сначала попал в тело. Возможно, касание руки было, но это не игра рукой.

У Мешкова была шикарнейшая позиция, просто идеальная для данного эпизода", — заявил Бутенко в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Бутенко Натхо Краснодар ЦСКА
Вчера, 23:06
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