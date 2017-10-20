Василий Уткин: ошибочно думать, что "Локомотив" борется с "Зенитом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:26
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (8)
Вячеслав Мельников: если бы лимита не было, "Зенит" играл бы практически одними иностранцами (8)
18:02
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (4)
Борис Игнатьев: ЦСКА не позволят упасть вниз лицом, ничья с "Краснодаром" - далеко не худший исход для "Локо", а ничья со "Спартаком" - хороший результат для "Амкара" (4)
17:41
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (1)
Криштиану Роналду оплатил медицинскую помощь 370 пострадавшим от пожаров в Португалии и Испании (1)
16:37
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (2)
Аркадий Дворкович: график подготовки построен таким образом, чтобы сборная вышла на пик формы к ЧМ (2)
15:59
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (14)
Геннадий Орлов: станет по два легионера в команде – народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь (14)
10:47
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Валерий Рейнгольд: если бы не травмы у "Спартака", "Ливерпуль" был бы бит, как была бита "Севилья" (45)
Василий Уткин: ошибочно думать, что "Локомотив" борется с "Зенитом"
Футбольный телекомментатор Василий Уткин считает, что "Локомотив" не участвует в борьбе за золотые медали чемпионата России.
"Многие ошибочно думают, что "Локомотив" борется с "Зенитом". На самом деле это не так. Соперник "Локомотива" - это "Уфа". Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у "железнодорожников" хороший. В этом сезоне всё складывается так, что "Локомотив" мог бы занимать первое место, если бы играл более изощрённо. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов", - заявил Уткин в эфире "Спорт FM".
"Многие ошибочно думают, что "Локомотив" борется с "Зенитом". На самом деле это не так. Соперник "Локомотива" - это "Уфа". Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у "железнодорожников" хороший. В этом сезоне всё складывается так, что "Локомотив" мог бы занимать первое место, если бы играл более изощрённо. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов", - заявил Уткин в эфире "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.