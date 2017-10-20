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Василий Уткин: ошибочно думать, что "Локомотив" борется с "Зенитом"

Футбольный телекомментатор Василий Уткин считает, что "Локомотив" не участвует в борьбе за золотые медали чемпионата России.

"Многие ошибочно думают, что "Локомотив" борется с "Зенитом". На самом деле это не так. Соперник "Локомотива" - это "Уфа". Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у "железнодорожников" хороший. В этом сезоне всё складывается так, что "Локомотив" мог бы занимать первое место, если бы играл более изощрённо. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов", - заявил Уткин в эфире "Спорт FM".
Теги: Уткин Локомотив Зенит
Сегодня, 20:26
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Как попёрли из клуба Чмородскую, подругу Уткина, сразу начал говно метать на вентилятор. Локо проиграл в гостях Уфе, Зенит дома проиграл Туле, и что? Ещё первый круг не закончился, а толстяк уже шансы оценивает. Реально за медали будут бороться первые пять команд из таблицы, а кто какое место займёт покажет время.
Регистрация: 29.10.2010
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