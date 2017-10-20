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Дмитрий Булыкин: надо ужесточить лимит для российских клубов в европейских турнирах

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров для российских клубов.

"На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причем не только в российских турнирах, но и в европейских.

Наши ребята должны получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол", - цитирует Булыкина "Газета.ру".
Теги: Булыкин
Сегодня, 23:08
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6
(1)
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
полный дебилушка
Регистрация: 3.08.2016
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
никто не любит львов голубых.мда...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: baden69 (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто мешает нашим паспортистам уехать играть и набираться опыта в Европу, пусть не в топ чемпионаты и топ клубы, а в Швейцарию, Данию, Швецию, Норвегию, Чехию и т.д. Они же не едут туда не потому, что их не зовут, а потому, что там платят не за паспорт, а за игру. Там ты должен доказывать игрой, что достоин хорошего контракта, а у нас нужно только паспорт показать.
В случае ужесточения лимита еще и на еврокубки, Россия окажется во втором или даже третьем десятке в рейтинге коэффициентов УЕФА и начинать играть везде через отбор, который никто не пройдет.
Регистрация: 31.08.2010
№3 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ой кретин.
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 23:11) #
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  •  (6)
online

Дядя Дима, ты дурак? smile
Регистрация: 26.03.2009
№1 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 23:09) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
еще один дебил вылез
Регистрация: 9.06.2011
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