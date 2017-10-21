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Роберто Манчини не взял Дриусси на игру ЦСКА - "Зенит"

"Зенит" отправился в Москву на матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.

Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит ЦСКА
Сегодня, 18:19
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11
(1)
№11 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 20:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
удивительно - но придется поддержать коней,
передастию гнать из Согаза

типичный свин-неадекват. rage
нормальные болелы такую хрень не пишут. mask
и ведь как ловко в одной фразе облил грязь сразу две команды. satisfied


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Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№10 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 19:25) #
  • +4
  •  (8)

Норм он играет. Не везет в завершающей стадии, но в в каждой игре есть пара моментов для взятия ворот. В прессинге хорошо отрабатывает. Постоянные открывания за спину защам... Но понятно, надо время для полной адаптации к чему, команде, городу.
Регистрация: 5.05.2009
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 19:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
даже с поварами и уборщицами....

лучше бы с поварами чем с игроками....мутный манчини...
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:19) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
удивительно - но придется поддержать коней,
передастию гнать из Согаза


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№7 Написал: ZeArt (Сегодня, 19:06) #
  • +6
  •  (10)

Конкуренция в команде и не все с ней справляются.Но я надеюсь он наберет еще.
Регистрация: 15.07.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:46) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
У Дриусси похоже, голова еще кружится от контракта с самим Зенитом, плохо играет.

Согласен абсолютно, Александр...ярко показав себя в дебюте, чутка снизил требования к себе, молодо-зелено, это бывает. Я думаю, что:
Цитата: Visio
Все у него наладится


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:45) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Мда, налицо конфликт. Дриусси не стал жать руку Манчини при замене в прошлом матче... Недаром говорят, что Манчини способен перессориться со всеми в команде - даже с поварами и уборщицами....


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Свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи.
Регистрация: 24.09.2013
№4 Написал: перевод (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (4)
online

такие смешные,люди своими философскими заключениями.Всех взял тренер а,вот Дриусси не взял,потому что он плохо играет laughing ,что его в дубль перевели?.Или наоборот он должен работать в обшей группе,чтоб наладит свои игровые кондиции.Все эти ваши комментарий от людей,которые и близко не в курсе о работе футбольных клубов.Даже нет сомнения,что у Дриусси что то там по медицинской части,или еще что то ,но не потому,что он плохо играет и его наказали не взяв на матч.
Регистрация: 21.10.2016
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все у него наладится
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (9)
online

Че-то сдал немного парень в последних играх, глаза не горят...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:24) #
  • -8
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Дриусси похоже, голова еще кружится от контракта с самим Зенитом, плохо играет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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