Роберто Манчини не взял Дриусси на игру ЦСКА - "Зенит"

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" отправился в Москву на матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.
Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
ФК "Зенит"
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Доменико Кришито.
Полузащитники: Леандро Паредес, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
ФК "Зенит"
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