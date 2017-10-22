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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против "Базеля" (0:2) – думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное – слишком много жёлтых карточек.
Кучаев делает правильные вещи, то, что мы просим. Он должен работать с мячом под прессингом. Хотелось бы, чтобы он включался в те атаки, которые завершаются голом. Он может перекрывать две позиции – середину поля и давить на флангах, предотвращать атаку Кришито", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против "Базеля" (0:2) – думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное – слишком много жёлтых карточек.
Кучаев делает правильные вещи, то, что мы просим. Он должен работать с мячом под прессингом. Хотелось бы, чтобы он включался в те атаки, которые завершаются голом. Он может перекрывать две позиции – середину поля и давить на флангах, предотвращать атаку Кришито", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
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