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Виктор Гончаренко: получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Думаю, получилась хорошая игра, которая должна понравиться болельщикам. Надо было улучшить качество игры и движения по сравнению с матчем против "Базеля" (0:2) – думаю, это нам удалось. Обе команды сегодня могли сыграть более остро, получились бы более качественные атаки. Единственное – слишком много жёлтых карточек.

Кучаев делает правильные вещи, то, что мы просим. Он должен работать с мячом под прессингом. Хотелось бы, чтобы он включался в те атаки, которые завершаются голом. Он может перекрывать две позиции – середину поля и давить на флангах, предотвращать атаку Кришито", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит
Сегодня, 19:36
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и что там могло понравиться?за три последних матчах цска забил один гол,да и то со случайного рикошета,на следующей игре на трибунах будут все те же полтора землекопа с пивными пузанами smile
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 19:38) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Всегда бы так!!!)))


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Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
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