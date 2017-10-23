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Борис Чухлов: "Зенит" оказался не готов к действиям ЦСКА

Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов остался разочарован игрой питерской команды в матче 14-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

"Шокировало то, насколько "Зенит" оказался не готов к таким действиям соперника. Оказывается, нашу команду так легко "сокрушить". Они полчаса не могли прийти в себя, даже не переходили центр поля. Больше двух-трех передач не было. Паредес, Ригони вообще "выпали" из борьбы, боялись ее. ЦСКА избрал такую "тактику": нахрапом полетел к воротам, круша все на пути. В "Зените" не нашлось ни одной холодной головы, чтобы развести соперника. Знаете, когда люди "летят", нужен человек, который может оставить соперников без мяча, чтобы они как собачки побегали за ним и выдохлись. Такого в "Зените" не оказалось. И вообще вся команда была в каком-то ауте.

ЦСКА как раненый зверь был после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов. Шансов превзойти "Зенит" в обычной игре у них нет. Критика на команду обрушилась приличная: и безвольные, и трусливые. "Зенит" приехал и думал, что возьмет армейцев голыми руками. Я сразу сказал: они лапки не поднимут. А "Зенит" еще раз навел на мысль: можно менять тренера, можно менять футболистов, а отношение к чемпионату России не изменится. Настроя вообще никакого. В итоге, думаю, результатом довольны все. И тренеры, и футболисты, и болельщики. Главное, скандала нет большого, хотя матч был «огненный». В случае победы одной из команд, споров по поводу того, какие карточки надо было показывать и сколько, назначать пенальти или нет, было бы гораздо больше", ? цитирует Чухлова "Спорт День за Днем".
Теги: Чухлов Зенит ЦСКА
Сегодня, 16:21
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№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Зенит, был не готов физически.

а зачем вам тогда столько игроков в команде?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
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Нашим командам 3 дня отдыха зачастую не хватает, а 2 дня это тупик.
Зенит, был не готов физически.
А в остальном Чухлов Борис не прав.


Но и такой Зенит оказался коням не по зубам.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 16:28) #
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К каким действиям оказался не готов Зенит? К бестолковой беготне?
Регистрация: 22.11.2014
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