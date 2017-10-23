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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Чухлов: "Зенит" оказался не готов к действиям ЦСКА
Бывший футболист "Зенита" Борис Чухлов остался разочарован игрой питерской команды в матче 14-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).
"Шокировало то, насколько "Зенит" оказался не готов к таким действиям соперника. Оказывается, нашу команду так легко "сокрушить". Они полчаса не могли прийти в себя, даже не переходили центр поля. Больше двух-трех передач не было. Паредес, Ригони вообще "выпали" из борьбы, боялись ее. ЦСКА избрал такую "тактику": нахрапом полетел к воротам, круша все на пути. В "Зените" не нашлось ни одной холодной головы, чтобы развести соперника. Знаете, когда люди "летят", нужен человек, который может оставить соперников без мяча, чтобы они как собачки побегали за ним и выдохлись. Такого в "Зените" не оказалось. И вообще вся команда была в каком-то ауте.
ЦСКА как раненый зверь был после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов. Шансов превзойти "Зенит" в обычной игре у них нет. Критика на команду обрушилась приличная: и безвольные, и трусливые. "Зенит" приехал и думал, что возьмет армейцев голыми руками. Я сразу сказал: они лапки не поднимут. А "Зенит" еще раз навел на мысль: можно менять тренера, можно менять футболистов, а отношение к чемпионату России не изменится. Настроя вообще никакого. В итоге, думаю, результатом довольны все. И тренеры, и футболисты, и болельщики. Главное, скандала нет большого, хотя матч был «огненный». В случае победы одной из команд, споров по поводу того, какие карточки надо было показывать и сколько, назначать пенальти или нет, было бы гораздо больше", ? цитирует Чухлова "Спорт День за Днем".
"Шокировало то, насколько "Зенит" оказался не готов к таким действиям соперника. Оказывается, нашу команду так легко "сокрушить". Они полчаса не могли прийти в себя, даже не переходили центр поля. Больше двух-трех передач не было. Паредес, Ригони вообще "выпали" из борьбы, боялись ее. ЦСКА избрал такую "тактику": нахрапом полетел к воротам, круша все на пути. В "Зените" не нашлось ни одной холодной головы, чтобы развести соперника. Знаете, когда люди "летят", нужен человек, который может оставить соперников без мяча, чтобы они как собачки побегали за ним и выдохлись. Такого в "Зените" не оказалось. И вообще вся команда была в каком-то ауте.
ЦСКА как раненый зверь был после поражения от "Базеля" в Лиге чемпионов. Шансов превзойти "Зенит" в обычной игре у них нет. Критика на команду обрушилась приличная: и безвольные, и трусливые. "Зенит" приехал и думал, что возьмет армейцев голыми руками. Я сразу сказал: они лапки не поднимут. А "Зенит" еще раз навел на мысль: можно менять тренера, можно менять футболистов, а отношение к чемпионату России не изменится. Настроя вообще никакого. В итоге, думаю, результатом довольны все. И тренеры, и футболисты, и болельщики. Главное, скандала нет большого, хотя матч был «огненный». В случае победы одной из команд, споров по поводу того, какие карточки надо было показывать и сколько, назначать пенальти или нет, было бы гораздо больше", ? цитирует Чухлова "Спорт День за Днем".
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