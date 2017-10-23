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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Звонимир Бобан: я могу без проблем критиковать Шевченко
Бывший полузащитник "Милана" и сборной Хорватии Звонимир Бобан оценил работу другого экс-игрока "россонери" Андрея Шевченко у руля сборной Украины.
"Работа тренерского штаба находится в процессе становления. Андрей Шевченко и Мауро Тассотти хоть и являются моими друзьями, я их без проблем могу критиковать, как это происходило в прошлом. Но сейчас они сделали действительно отличную работу, сформировали команду, которая имеет четкое представление о том, как действовать, но по-прежнему не имеет реально качественной коллективной игры футболистов. В итоге против сборной Хорватии в, безусловно, самом важном и сложном матче отборочного цикла, украинцы сыграли очень хорошо в первом тайме, однако хорватам удалось продемонстрировать нечто большее, и в этом, вне всяких сомнений, большая заслуга Луки Модрича. Андрей Шевченко мне как брат, и я с ним действительно часто разговариваю. У нас нет проблем в том, чтобы сказать правду в лицо друг другу. Когда-то я не соглашался с некоторыми его решениями, но сейчас он делает все правильно. С тех пор как Шевченко стал тренером сборной Украины, я увидел, что он проделал большой труд. У него – непростая задача", - цитирует Бобана zbirna.com.
"Работа тренерского штаба находится в процессе становления. Андрей Шевченко и Мауро Тассотти хоть и являются моими друзьями, я их без проблем могу критиковать, как это происходило в прошлом. Но сейчас они сделали действительно отличную работу, сформировали команду, которая имеет четкое представление о том, как действовать, но по-прежнему не имеет реально качественной коллективной игры футболистов. В итоге против сборной Хорватии в, безусловно, самом важном и сложном матче отборочного цикла, украинцы сыграли очень хорошо в первом тайме, однако хорватам удалось продемонстрировать нечто большее, и в этом, вне всяких сомнений, большая заслуга Луки Модрича. Андрей Шевченко мне как брат, и я с ним действительно часто разговариваю. У нас нет проблем в том, чтобы сказать правду в лицо друг другу. Когда-то я не соглашался с некоторыми его решениями, но сейчас он делает все правильно. С тех пор как Шевченко стал тренером сборной Украины, я увидел, что он проделал большой труд. У него – непростая задача", - цитирует Бобана zbirna.com.
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