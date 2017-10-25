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Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России "Рубин" — "Крылья Советов".

"Я на "Рубин" поставлю. Дело в том, что Самара в последних играх притормозила и теряет очки и на выезде, и у себя дома. У "Рубина" тоже дела сейчас не совсем хорошо идут, а задача у "Рубина" — попасть в еврокубки. Поэтому я считаю, что через Кубок как раз у них больше шансов в еврокубки попасть, чем через чемпионат. Поэтому для них эта игра будет иметь очень важное значение. Больше того, состав, конечно, у них сильнее, чем на сегодняшний день у "Крыльев Советов". Я думаю, они в состоянии у "Крыльев" выиграть для того, чтобы пройти в следующий раунд Кубка России. Поэтому ставлю на "Рубин", - цитирует Бубнова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Бубнов Крылья Советов Рубин
Сегодня, 16:15
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