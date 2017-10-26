Андрей Тихонов: ни в коем случае "Спартак" в голове не держал

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Рубином" (2:1) в матче 1/8 Кубка России отметил, что его не смутили пустые трибуны.– Все сложилось тяжело. Ни в коем случае "Спартак" в голове не держал. Главным был ближайший матч, а игра со "Спартаком" только весной. Наперед не думал, настраивал команду только на "Рубин".– Да если честно, назад, на трибуны, даже не оборачивался. Знаю, что и на игре "Рубина" с "Динамо" тоже немного народу пришло. Видимо, влияет погода плюс статус турнира – наверное, это не сильно интересно болельщикам.– В первую очередь, это важно для команды и клуба, в котором я работаю. Все-таки мы обыграли "Локомотив", который взял кубок в прошлом розыгрыше. И вот теперь – "Рубин", команду премьер-лиги. Побеждать всегда приятно, а для ребят – вдвойне, ведь обыграли соперника на его поле, на хорошем стадионе. Мы очень рады.