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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Черевченко: считаю "Локомотив" одним из главных претендентов на золотые медали
Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказал мнение о перспективах "железнодорожников", которые вчера возглавили таблицу РФПЛ.
"Судя по той игре, которую сейчас показывает «Локомотив», он до конца сезона будет в топе турнирной таблицы. Бороться за первое место "Локо" будет до самого окончания чемпионата. Считаю команду Юрия Сёмина одним из главных претендентов на золотые медали. Я ещё год назад говорил, что Сёмину нужно немного времени, чтобы настроить игру, и тогда результат придёт.
В зимнее трансферное окно "Локо" ещё может усилиться, а сейчас главного тренера вполне устраивают те игроки, которые есть в наличии. Иначе «железнодорожники» бы не показывали такого результата", - цитирует Черевченко "Чемпионат.сом".
"Судя по той игре, которую сейчас показывает «Локомотив», он до конца сезона будет в топе турнирной таблицы. Бороться за первое место "Локо" будет до самого окончания чемпионата. Считаю команду Юрия Сёмина одним из главных претендентов на золотые медали. Я ещё год назад говорил, что Сёмину нужно немного времени, чтобы настроить игру, и тогда результат придёт.
В зимнее трансферное окно "Локо" ещё может усилиться, а сейчас главного тренера вполне устраивают те игроки, которые есть в наличии. Иначе «железнодорожники» бы не показывали такого результата", - цитирует Черевченко "Чемпионат.сом".
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