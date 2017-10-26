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Игорь Черевченко: считаю "Локомотив" одним из главных претендентов на золотые медали

Бывший главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказал мнение о перспективах "железнодорожников", которые вчера возглавили таблицу РФПЛ.

"Судя по той игре, которую сейчас показывает «Локомотив», он до конца сезона будет в топе турнирной таблицы. Бороться за первое место "Локо" будет до самого окончания чемпионата. Считаю команду Юрия Сёмина одним из главных претендентов на золотые медали. Я ещё год назад говорил, что Сёмину нужно немного времени, чтобы настроить игру, и тогда результат придёт.

В зимнее трансферное окно "Локо" ещё может усилиться, а сейчас главного тренера вполне устраивают те игроки, которые есть в наличии. Иначе «железнодорожники» бы не показывали такого результата", - цитирует Черевченко "Чемпионат.сом".
Теги: Черевченко Локомотив
Сегодня, 16:07
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(1)
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не думаю, что совет стаи выделит что то зимой на трансферы, команда в лидирующей группе, задача попасть в пятёрку, значит и тратиться не надо. Но усиление всё равно будет в виде возвращения в строй Чорлуки и Ари.
В тройке закончить сезон вполне реально.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:13) #
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не верится почему то, хотя и хотел бы, но чем то это напоминает года 4 назад когда они шли до последнего на 1 месте , а потом сдулись


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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