Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрей Орлов: задача питерского "Динамо" - закрепиться в ФНЛ

Спортивный директор питерского "Динамо" Андрей Орлов рассказал о целях клуба.

"Практически на каждой пресс-конференции на выезде Точилина спрашивали об этом. Он одинаково отвечал: "Закрепиться в ФНЛ", ? чем, похоже, мы себя немного заклеймили. Все вокруг теперь думают, раз у них нет задачи выйти в премьер-лигу, то команда не настраивается или специально "сливает" игры. Это бред! Болельщики и журналисты должны понимать, что футболисты, выходя на поле, не думают, какая у них задача на сезон. Им хочется выиграть конкретную игру, ведь у него есть личные амбиции и банально заработать денег ? премиальные. Футболист всегда хочет в первую очередь выигрывать. Для меня, как спортивного директора, важно найти игрока, который, дорастет, например, до РФПЛ. Это будет показатель моей качественной работы. Если у нас нет задач выйти в премьер-лигу, это не значит, что мы будем искать игроков хуже уровнем или таких же. Это нонсенс! Мы хотим показать свою работу, как и любые другие отделы клуба", ? цитирует Орлова "Спорта День за Днем".
Теги: Динамо СПБ
Сегодня, 16:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.