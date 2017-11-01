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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Созин: недобор очков "Зенитом" - не случайность, и дело не в Луческу или Манчини
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин поделился мнением о первом круге в российской Премьер-Лиге, отметив, что недобор очков "Зенитом" — не случайность и в этом нет вины бывшего главного тренера Мирчи Луческу или нынешнего наставника Роберто Манчини.
"Анализируя итоги первого круга чемпионата России, вижу две отличительные черты. Во-первых, все прошлогодние лидеры не добрали очков. Это касается всех наших команд, которые представляют Россию в еврокубках, за исключением "Локомотива". У кого-то потерь больше, как, например, у "Спартака", у кого-то меньше. На фоне этих потерь, конечно, выгодно выделяются "Урал" и "Локомотив". Во-вторых, в прошлом году все новости из Петербурга были примерно одинаковые: нет состава, тренер недопонимает футболистов, не ставит Шатова, Цаллагов плохой, Эрнани никакой. Поэтому не смогла команда занять первое место. У Луческу забрали игроков на 100 млн, а взамен дали то, что было.
Сейчас ситуация иная: набрали аргентинцев на кучу денег и сказали, что это команда-мечта и что лучше в истории российского футбола не было. "Зенит" начнёт громить всех подряд и с большим отрывом выиграет чемпионат, а проиграть сможет только самому себе. Это я лично читал в новостях. И всё равно они не добирают очков. Дело не в неком тренере – Луческу или Манчини. Это не случайная ситуация. Что-то делается не так, раз даже при таком вливании денег, команда не набирает больше очков, чем в прошлом году. А все говорят, что "Зенит" однозначно будет чемпионом, потому что у него много игроков. Но это не факт. "Урал" и "Локомотив" не покупали футболистов на 100 млн. Первые уже поджимают, а вторые – и вовсе опережают команду-мечту. По итогу: вложенные деньги не всегда гарантируют результат. Играют не деньги, а люди. Нужны и другие факторы. Какие? Спросите у Сёмина и Тарханова. Они точно знают ответ", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Анализируя итоги первого круга чемпионата России, вижу две отличительные черты. Во-первых, все прошлогодние лидеры не добрали очков. Это касается всех наших команд, которые представляют Россию в еврокубках, за исключением "Локомотива". У кого-то потерь больше, как, например, у "Спартака", у кого-то меньше. На фоне этих потерь, конечно, выгодно выделяются "Урал" и "Локомотив". Во-вторых, в прошлом году все новости из Петербурга были примерно одинаковые: нет состава, тренер недопонимает футболистов, не ставит Шатова, Цаллагов плохой, Эрнани никакой. Поэтому не смогла команда занять первое место. У Луческу забрали игроков на 100 млн, а взамен дали то, что было.
Сейчас ситуация иная: набрали аргентинцев на кучу денег и сказали, что это команда-мечта и что лучше в истории российского футбола не было. "Зенит" начнёт громить всех подряд и с большим отрывом выиграет чемпионат, а проиграть сможет только самому себе. Это я лично читал в новостях. И всё равно они не добирают очков. Дело не в неком тренере – Луческу или Манчини. Это не случайная ситуация. Что-то делается не так, раз даже при таком вливании денег, команда не набирает больше очков, чем в прошлом году. А все говорят, что "Зенит" однозначно будет чемпионом, потому что у него много игроков. Но это не факт. "Урал" и "Локомотив" не покупали футболистов на 100 млн. Первые уже поджимают, а вторые – и вовсе опережают команду-мечту. По итогу: вложенные деньги не всегда гарантируют результат. Играют не деньги, а люди. Нужны и другие факторы. Какие? Спросите у Сёмина и Тарханова. Они точно знают ответ", — цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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