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"Матч ТВ" сменил слоган на "Знай наших"

Телеканал "Матч ТВ" сменил слоган со "Все на матч" на "Знай наших". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Матч ТВ" был запущен 1 ноября 2015 года. Слоган "Все на матч" появился с первых дней существования телеканала.

"Телеканалу исполнилось два года. Принято решение заменить слоган "Все на матч" на новый слоган "Знай наших". Департамент эфирного маркетинга снял серию ID - идентификаторов с участием российских топ-спортсменов в поддержку нового слогана. Новые лица телеканала должны быть ближе к аудитории разных возрастов, и молодой, и более возрастной. Для каждого возрастного сегмента зрительской телеаудитории телеканал представляют спортсмены разных поколений", - говорится в пресс-релизе "Матч ТВ".
Сегодня, 17:01
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