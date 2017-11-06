Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:20
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (2)
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (2)
12:13
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Объявлен состав юношеской сборной России на квалификацию ЧЕ-2018
Тренерский штаб объявил состав юношеской сборной России по футболу (игроки 1999 года рождения) на первый отборочный раунд чемпионата Европы 2018 года.
В заявку вошли вратари Иван Ломаев ("Чертаново"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Сергей Бородин ("Краснодар"), Дмитрий Губанов ("Рубин"), Игорь Дивеев ("Уфа"), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Никита Каккоев ("Зенит"), Наяир Тикнизян (ЦСКА), полузащитники Петр Володкин ("Спартак", Москва), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба - "Чертаново"), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - "Краснодар"), Геннадий Киселев ("Крылья Советов"), Леон Мусаев ("Зенит"), нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Руденко ("Спартак", Москва), Дмитрий Цыпченко ("Чертаново").
Первый отборочный этап чемпионата Европы пройдет с 8 по 14 ноября в Греции. 8 ноября россияне сыграют со сборной Гибралтара, 11 ноября - с румынами, 14 ноября - с греками.
РФС
В заявку вошли вратари Иван Ломаев ("Чертаново"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Сергей Бородин ("Краснодар"), Дмитрий Губанов ("Рубин"), Игорь Дивеев ("Уфа"), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Никита Каккоев ("Зенит"), Наяир Тикнизян (ЦСКА), полузащитники Петр Володкин ("Спартак", Москва), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба - "Чертаново"), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - "Краснодар"), Геннадий Киселев ("Крылья Советов"), Леон Мусаев ("Зенит"), нападающие Иван Игнатьев ("Краснодар"), Александр Руденко ("Спартак", Москва), Дмитрий Цыпченко ("Чертаново").
Первый отборочный этап чемпионата Европы пройдет с 8 по 14 ноября в Греции. 8 ноября россияне сыграют со сборной Гибралтара, 11 ноября - с румынами, 14 ноября - с греками.
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.