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Максим Боков: ЦСКА подкосило удаление

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о матче "Локомотива" и армейцев (2:2).

- После матча Виктор Гончаренко заявил, что если бы не удаление, ЦСКА выиграл бы встречу. Согласны с таким мнением?

- Полностью согласен. Удаление подкосило "армейцев". Пришлось перестраиваться и передвигать футболистов. Впереди был один Витиньо. Он выполнил такой большой объем работы в первом тайме, что на второй его уже не хватило. ЦСКА отошел на свою половину поля, выжидая момента. Были хорошие эпизоды, когда можно было убежать, при быстром переходе из обороны в атаку, но у Витиньо уже не было на это сил. Как с одной, так и с другой стороны были жесткие, а иногда и жестокие эпизоды. Это футбол. В свое время я тоже был сторонником жесткой игры. И мы увидели в воскресенье обоюдоострую игру. Если все моменты судить по строгости, можно сразу удалять по полкоманды. Понятно, что серьезной грубости нет места в футболе, но мужская борьба всегда присутствует. Посмотрите на иностранные чемпионаты, особенно на английский. Там судей вообще не видно. Игра идет и идет. Самое главное, что футболисты не валяются, они встают и продолжают играть. К сожалению, у нас мало таких мужских эпизодов. В нашем матче судья действительно выпустил нити игры из рук, - сказал Боков.

"Евро-футбол"
Теги: Боков ЦСКА Локомотив
Сегодня, 20:11
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