Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Белоруков не сможет сыграть в матче с "Динамо"

Защитник "Амкара" Дмитрий Белоруков не поможет своей команде в матче 18-го тура чемпионата России с "Динамо", которому принадлежат права на футболиста, сообщает Fcdin.com.

По данным источника, в арендном соглашении с пермским клубе предусмотрена такая опция.

За пермяков Белоруков будет выступать до конца сезона, а контракт с московским клубом также истекает по окончании чемпионата.
Теги: Белоруков Амкар Динамо
Сегодня, 03:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.