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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Рифат Жемалетдинов: с самого детства и по сей день мой кумир - Криштиану Роналду
Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов рассказал, кого считает лучшими футболистами в мире.
"C самого детства моим кумиром был Криштиану Роналду и он является им по по сей день. Смотря на его игру, я что-то перенимал, какие-то финты или движения, всегла смотрел на него, как на кумира. Это легенда футбола уже сейчас. Моя дрим-тим из пяти футболистов? Первый – Роналду, дальше – Неймар, потом Месси, Агуэро и Бэйл, – сказал Жемалетдинов.
"C самого детства моим кумиром был Криштиану Роналду и он является им по по сей день. Смотря на его игру, я что-то перенимал, какие-то финты или движения, всегла смотрел на него, как на кумира. Это легенда футбола уже сейчас. Моя дрим-тим из пяти футболистов? Первый – Роналду, дальше – Неймар, потом Месси, Агуэро и Бэйл, – сказал Жемалетдинов.
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