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Рифат Жемалетдинов: с самого детства и по сей день мой кумир - Криштиану Роналду

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов рассказал, кого считает лучшими футболистами в мире.

"C самого детства моим кумиром был Криштиану Роналду и он является им по по сей день. Смотря на его игру, я что-то перенимал, какие-то финты или движения, всегла смотрел на него, как на кумира. Это легенда футбола уже сейчас. Моя дрим-тим из пяти футболистов? Первый – Роналду, дальше – Неймар, потом Месси, Агуэро и Бэйл, – сказал Жемалетдинов.
Теги: Жемалетдинов Роналду
Сегодня, 20:30
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