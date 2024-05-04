- Личка в матче со "Спартаком" сделал небольшую ротацию, убрал Тюкавина. Это значит, что в предстоящем матче Тюкавин должен рвать и метать. У "Динамо" есть нестабильность и перепады. "Динамо" играет супер с "Зенитом" в плане организации, но потом ужасно играет в обороне со "Спартаком". Уже финишная прямая и три очка до двух лидирующих команд. Поэтому "Динамо" нельзя терять очки, тем более дома с командой, которая уже одной ногой в Первой лиге, - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Московское "Динамо" по итогам 26 туров Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание бело-голубых от лидирующего в чемпионской гонке петербургского "Зенита" и идущего вторым "Краснодара" составляет 3 очка. 5 мая команда главного тренера Марцела Лички сыграет на своём поле против находящегося на 16 месте и имеющего небольшие шансы на спасение от вылета в Первую лигу "Сочи".
Ранее в матче 26 тура РПЛ "Динамо" обыграло дома "Зенит" (1:0), после чего также на своём поле уступило московскому "Спартаку" (0:2) во втором этапе 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.
Дьяков: "Динамо" играет супер с "Зенитом" и ужасно со "Спартаком". "Сочи" одной ногой в Первой лиге, нельзя терять очки
Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал игру бело-голубых перед домашним матчем с "Сочи" в рамках 27 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"