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Денис Давыдов: мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке"

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что для попадания в состав он должен больше работать.

– Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке". Ну, вот пока не особо получается.

– Вы провели неплохой матч против Нальчика… Тем не менее, в следующей игре на поле не появились, а на матче с "Севильей" даже не оказались в заявке. Почему?

– В Севилью не полетел, потому что у меня было небольшое повреждение, вернее мышечный спазм, и тренерский штаб решил, что мне нет смысла лететь. Я проходил восстановление здесь, в Москве, и сейчас все нормально. А с "Ростовом" играл Бакаев, и, считаю, сыграл достойно. Тренерскому штабу виднее, кого ставить в состав, кого нет.

?– В одном из интервью вы говорили, что при Аленичеве, как и при Карпине, вы испытывали чувство несправедливости из-за того, что те ставили в основу игроков, которые не тренировались 2–3 недели. Сейчас такого нет?

- Возможно, то интервью я давал на эмоциях. У меня нет никакой обиды или злости на тренеров. Злиться мне нужно, прежде всего, на самого себя. Ни один тренер не враг себе. А при Дмитрии Анатольевиче я забил первый гол за "Спартак", выходил и играл в основе – на Кубок с "Кубанью", с "Уралом" – были шансы, чтобы ими воспользоваться. Повторюсь, тренер не враг себе и если игрок выходит в основе – он действительно это заслужил. Если нет – нужно работать.

Fanat1k.ru
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 20:25
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10
(0)
№10 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Исповедь заблудшего поросёнка:
-Лучше бы я родился в Кабо-Верде,
а внутренний голос ему протяжно в ответ:
- Этого малоооо...., надо еще быть неееегроооом.
- Тогда я уйду из спартака...
- Да ты всё равно накуй никому не нуууужееееен.....!!!

Это исповедь блясинга из палаты № 6?
Регистрация: 29.08.2010
№9 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Вот как надо работать

А ты,старый педр,чем на пенсии занимаешься?

Минусы ставишь?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: grisha (Сегодня, 21:46) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лечащий Врач
И не забудь утекаю копию отправить

Вот как надо работать !
Он ещё пять копеек получил за пост ))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№7 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 21:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Исповедь заблудшего поросёнка:

Молодец,Сашенька! А ещё смешнее можешь для своих сопалатников?
И не забудь утекаю копию отправить


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: акула
перекрашивайся в негра и появится шанс

Работай как негр и появится шанс


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Исповедь заблудшего поросёнка:
-Лучше бы я родился в Кабо-Верде,
а внутренний голос ему протяжно в ответ:
- Этого малоооо...., надо еще быть неееегроооом.
- Тогда я уйду из спартака...
- Да ты всё равно накуй никому не нуууужееееен.....!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:44) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Десятый номер только для черных
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ну так у любого все в его же руках (в ногах)
усердие.ответственность.желание расти.и именно действовать
так что дерзай.разве кто мешает стать лучше остальных?вроде никто не против


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:38) #
  • -1
  •  (5)

да ни о чем игрок слишком мелкий , да и таланта особо не виже , удар всегда выше ворот при оьводке теряет мяч постоянно
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: акула (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (14)

перекрашивайся в негра и появится шанс
Регистрация: 3.11.2017
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