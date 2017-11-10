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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Давыдов: мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Денис Давыдов отметил, что для попадания в состав он должен больше работать.
– Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке". Ну, вот пока не особо получается.
– Вы провели неплохой матч против Нальчика… Тем не менее, в следующей игре на поле не появились, а на матче с "Севильей" даже не оказались в заявке. Почему?
– В Севилью не полетел, потому что у меня было небольшое повреждение, вернее мышечный спазм, и тренерский штаб решил, что мне нет смысла лететь. Я проходил восстановление здесь, в Москве, и сейчас все нормально. А с "Ростовом" играл Бакаев, и, считаю, сыграл достойно. Тренерскому штабу виднее, кого ставить в состав, кого нет.
?– В одном из интервью вы говорили, что при Аленичеве, как и при Карпине, вы испытывали чувство несправедливости из-за того, что те ставили в основу игроков, которые не тренировались 2–3 недели. Сейчас такого нет?
- Возможно, то интервью я давал на эмоциях. У меня нет никакой обиды или злости на тренеров. Злиться мне нужно, прежде всего, на самого себя. Ни один тренер не враг себе. А при Дмитрии Анатольевиче я забил первый гол за "Спартак", выходил и играл в основе – на Кубок с "Кубанью", с "Уралом" – были шансы, чтобы ими воспользоваться. Повторюсь, тренер не враг себе и если игрок выходит в основе – он действительно это заслужил. Если нет – нужно работать.
Fanat1k.ru
– Естественно, хотелось как можно лучше зарекомендовать себя, попасть в обойму игроков основы, выходить играть как можно чаще. Все-таки мне уже 22 года, и хочется играть в "Спартаке". Ну, вот пока не особо получается.
– Вы провели неплохой матч против Нальчика… Тем не менее, в следующей игре на поле не появились, а на матче с "Севильей" даже не оказались в заявке. Почему?
– В Севилью не полетел, потому что у меня было небольшое повреждение, вернее мышечный спазм, и тренерский штаб решил, что мне нет смысла лететь. Я проходил восстановление здесь, в Москве, и сейчас все нормально. А с "Ростовом" играл Бакаев, и, считаю, сыграл достойно. Тренерскому штабу виднее, кого ставить в состав, кого нет.
?– В одном из интервью вы говорили, что при Аленичеве, как и при Карпине, вы испытывали чувство несправедливости из-за того, что те ставили в основу игроков, которые не тренировались 2–3 недели. Сейчас такого нет?
- Возможно, то интервью я давал на эмоциях. У меня нет никакой обиды или злости на тренеров. Злиться мне нужно, прежде всего, на самого себя. Ни один тренер не враг себе. А при Дмитрии Анатольевиче я забил первый гол за "Спартак", выходил и играл в основе – на Кубок с "Кубанью", с "Уралом" – были шансы, чтобы ими воспользоваться. Повторюсь, тренер не враг себе и если игрок выходит в основе – он действительно это заслужил. Если нет – нужно работать.
Fanat1k.ru
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