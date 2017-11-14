Роман Зобнин: на чемпионате мира проверю свои силы и посмотрю, готов ли я ехать в европейский чемпионат

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин В эфире телеканала "Россия 24" отметил, что для него было очень важно получить недавний вызов в сборную от Станислава Черчесова.– Я участвовал в отработке тактических моментах, которые были на сборе. Что-то я уже вспомнил, что-то вспоминаю. Плюс теоретические разборы тактики, общение с ребятами. С кем-то я впервые познакомился, например, с Далером Кузяевым. Для меня это очень важно: пообщаться с ребятами, вспомнить тактику, разобрать матчи сборной, например, с Ираном.– До моей травмы было много разговоров о переходе в европейские клубы. Хочу сейчас набрать форму, которая у меня была в чемпионском сезоне, и проверить свои силы на фоне серьезных соперников. Готов ли я ехать в европейский чемпионат и играть там.– Похоже все. Мы делаем знакомые упражнения. Нельзя сказать, что это копия "Динамо". Есть конкретный соперник. У каждого соперника свои минусы и плюсы. Соответственно, мы изучаем соперника и подстраиваемся.