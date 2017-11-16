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Главный врач "Динамо": все игроки здоровы и готовы играть, кроме Панченко

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал, что практически все игроки готовы сыграть с "Ахматом". Встреча состоится в субботу, 18 ноября. Начало – в 14.00 по московскому времени.

"У нас все игроки здоровы и готовы играть, кроме Панченко. Травмированных нет.

Его восстановление идет по плану, к марту должен вернуться в строй", - цитирует Ярдошвили ТАСС.
Теги: Динамо Панченко
Сегодня, 16:28
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