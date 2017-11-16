"Динамо" разрешили регистрировать новых игроков

В пятницу, 10 ноября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято решение:1. Изменить определение Палаты по разрешению споров РФС от 18 августа 2017 года, принятое по заявлению АО "ФК "Динамо-Москва" о замене обеспечительной меры в виде запрета на регистрацию новых футболистов, применённую по делу (по заявлению футболиста-профессионала М’вила Я.Д. к АО "ФК "Динамо-Москва" о нарушении условий оплаты, установленных мировым соглашением), на альтернативную.