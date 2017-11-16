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Алексей Николаев не сможет обслужить матч "Арсенал" - "Рубин" по причине травмы

В назначениях судей и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России произошли изменения.

Алексей Николаев, который был назначен на матч "Арсенал" - "Рубин", не сможет обслужить данную игру по причине травмы. Вместо него назначен рефери Владимир Сельдяков из Балашихи, который изначально должен был работать на матче "Динамо" — "Ахмат". Его в свою очередь заменит Николай Волошин из Смоленска и будет работать резервным арбитром.

РФС
Теги: Николаев Арсенал Тула Рубин
Сегодня, 21:06
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