Алексей Николаев не сможет обслужить матч "Арсенал" - "Рубин" по причине травмы

В назначениях судей и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России произошли изменения.Алексей Николаев, который был назначен на матч "Арсенал" - "Рубин", не сможет обслужить данную игру по причине травмы. Вместо него назначен рефери Владимир Сельдяков из Балашихи, который изначально должен был работать на матче "Динамо" — "Ахмат". Его в свою очередь заменит Николай Волошин из Смоленска и будет работать резервным арбитром.