Георгий Джикия: выбирая сборную, не советовался даже с мамой и папой

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему решил выступать за сборную России и отметил, что это исключительно его желание.– Одни – писали. Есть и такие, что даже если говорят, что я все сделал правильно, по лицам вижу, что неискренне. Главное, что поддержали и родные, и друзья, которых знаю с детства, и ребята, которые со мной играют здесь.– В интервью – да, прозвучало так, но на самом деле, когда первый раз еще из "Амкара" приехал в сборную, то уже все для себя решил. В том числе и потому, что видел, как меня приняли. Тот же Игорь Акинфеев. Когда первый вызов был, он помогал, много подсказывал в тренировочном процессе. Говорил, чтобы я не жалел никого, показывал свою состоятельность. И хотя тогда в играх участия не принимал, это очень помогло. Прошел год – и ни разу не пожалел о том, что и как сделал.– Я никому ничего не должен. И свой выбор сделал исключительно сам, ни с кем даже не советуясь. Честно – даже с папой и мамой.