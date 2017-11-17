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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Джикия: выбирая сборную, не советовался даже с мамой и папой
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, почему решил выступать за сборную России и отметил, что это исключительно его желание.
– Как-то вы сказали, что в Грузии есть люди, которые из-за вашего решения выступать за Россию считают вас предателем. В соцсетях писали или в лицо говорили?
– Одни – писали. Есть и такие, что даже если говорят, что я все сделал правильно, по лицам вижу, что неискренне. Главное, что поддержали и родные, и друзья, которых знаю с детства, и ребята, которые со мной играют здесь.
– Зимой в интервью моему коллеге по "СЭ" Юрию Голышаку вы говорили, что хотя уже раз в сборную России и вызывали, еще до конца не определились.
– В интервью – да, прозвучало так, но на самом деле, когда первый раз еще из "Амкара" приехал в сборную, то уже все для себя решил. В том числе и потому, что видел, как меня приняли. Тот же Игорь Акинфеев. Когда первый вызов был, он помогал, много подсказывал в тренировочном процессе. Говорил, чтобы я не жалел никого, показывал свою состоятельность. И хотя тогда в играх участия не принимал, это очень помогло. Прошел год – и ни разу не пожалел о том, что и как сделал.
– Честно говоря, вообще не вижу в вашем выборе повода для дискуссий и обид, учитывая, что вы родились и выросли в России. Почему должны играть за Грузию?
– Я никому ничего не должен. И свой выбор сделал исключительно сам, ни с кем даже не советуясь. Честно – даже с папой и мамой.
"Спорт-Экспресс"
– Как-то вы сказали, что в Грузии есть люди, которые из-за вашего решения выступать за Россию считают вас предателем. В соцсетях писали или в лицо говорили?
– Одни – писали. Есть и такие, что даже если говорят, что я все сделал правильно, по лицам вижу, что неискренне. Главное, что поддержали и родные, и друзья, которых знаю с детства, и ребята, которые со мной играют здесь.
– Зимой в интервью моему коллеге по "СЭ" Юрию Голышаку вы говорили, что хотя уже раз в сборную России и вызывали, еще до конца не определились.
– В интервью – да, прозвучало так, но на самом деле, когда первый раз еще из "Амкара" приехал в сборную, то уже все для себя решил. В том числе и потому, что видел, как меня приняли. Тот же Игорь Акинфеев. Когда первый вызов был, он помогал, много подсказывал в тренировочном процессе. Говорил, чтобы я не жалел никого, показывал свою состоятельность. И хотя тогда в играх участия не принимал, это очень помогло. Прошел год – и ни разу не пожалел о том, что и как сделал.
– Честно говоря, вообще не вижу в вашем выборе повода для дискуссий и обид, учитывая, что вы родились и выросли в России. Почему должны играть за Грузию?
– Я никому ничего не должен. И свой выбор сделал исключительно сам, ни с кем даже не советуясь. Честно – даже с папой и мамой.
"Спорт-Экспресс"
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