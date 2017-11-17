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Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия близок к продлению контракта.

"Сейчас одна из главных задач "Спартака" - это продление контракта с Джикией. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. "Спартак" стремится продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером", — сказал Арустамян во время передачи "Секретные материалы" в YouTube.
Теги: Арустамян Джикия Спартак
Сегодня, 21:24
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№7 Написал: Br.Li (Сегодня, 21:49) #
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online

Джикия игрок с большим потенциалом! Вот ,только вопрос,что для него лучше,уехать в Европу сейчас или позже,когда окрепнет,и станет еще силнее?
Регистрация: 21.08.2014
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:38) #
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Blessing,
Ну все правильно делают. Игрок растет,игрок сборной и чемпиона страны.логично что продливать.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Понимают, что такой игрок сбежит из этой команды при первом же шухере предложении из Европы, и зная такие вероотступнические настроения, предложили большой контракт, иначе свободным уйдёт.
Никто не хочет из классных игроков играть в Тарасовке, все налево смотрят, только одна дребедень сидит годами.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:34) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mustang
мудрое решение
и таски тоже нужно продлить

Это бесполезно, если первым делом не продлите контракт с Симоняном, Ренгольдсом и Куйсаиновым
Про вас сразу забудут и перестанут смеяться )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:33) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Дурят игрока - надо до 32го года - а, вдруг, Бекшиквпшик заинтересуется таким талантом - и перехватят
..Не думаю ,тут невским не светит.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: mustang (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
мудрое решение
и таски тоже нужно продлить
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дурят игрока - надо до 32го года - а, вдруг, Бекшиквпшик заинтересуется таким талантом - и перехватят )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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