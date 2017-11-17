Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что защитник "Спартака" Георгий Джикия близок к продлению контракта."Сейчас одна из главных задач "Спартака" - это продление контракта с Джикией. Сейчас идут переговоры между клубом и игроком о продлении контракта до 2022 года. "Спартак" стремится продлить контракт с игроком сборной России, который очаровал всех своей игрой и бойцовским характером", — сказал Арустамян во время передачи "Секретные материалы" в YouTube.