Александр Бубнов: в матче "Краснодар" - "Спартак" ставлю на результативную ничью

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ "Краснодар" — "Спартак"."Что касается предстоящей игры "Краснодар" — "Спартак", то обе команды подходят к ней в достаточно оптимальном состоянии. Легионеры "Краснодара" пребывают в хорошем настроении, те же Гранквист и Клаэссон, которые отобрались на чемпионат мира. Может присутствовать эмоциональный подъём. Игра будет обоюдоострая, и если у "Краснодара" пойдёт, то "Спартаку" придётся непросто. С другой стороны, считаю, что группа атаки «Спартака» в целом сильнее, чем у "быков". Думаю, шансы при обоюдоострой игре примерно равные. Поэтому я ставлю на результативную ничью", - сказал Бубнов на своём Youtube-канале.