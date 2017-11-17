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Александр Бубнов: в матче "Краснодар" - "Спартак" ставлю на результативную ничью

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ "Краснодар" — "Спартак".

"Что касается предстоящей игры "Краснодар" — "Спартак", то обе команды подходят к ней в достаточно оптимальном состоянии. Легионеры "Краснодара" пребывают в хорошем настроении, те же Гранквист и Клаэссон, которые отобрались на чемпионат мира. Может присутствовать эмоциональный подъём. Игра будет обоюдоострая, и если у "Краснодара" пойдёт, то "Спартаку" придётся непросто. С другой стороны, считаю, что группа атаки «Спартака» в целом сильнее, чем у "быков". Думаю, шансы при обоюдоострой игре примерно равные. Поэтому я ставлю на результативную ничью", - сказал Бубнов на своём Youtube-канале.
Теги: Бубнов Краснодар Спартак
Сегодня, 21:48
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Или идиот и провокатор - или позвонил хозяину тотализаторов Симоняну
Но тогда зачем слил инфу
Значит, ничьей не будет
На пару два вора работают
Регистрация: 19.04.2017
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