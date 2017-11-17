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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Бубнов: в матче "Краснодар" - "Спартак" ставлю на результативную ничью
Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ "Краснодар" — "Спартак".
"Что касается предстоящей игры "Краснодар" — "Спартак", то обе команды подходят к ней в достаточно оптимальном состоянии. Легионеры "Краснодара" пребывают в хорошем настроении, те же Гранквист и Клаэссон, которые отобрались на чемпионат мира. Может присутствовать эмоциональный подъём. Игра будет обоюдоострая, и если у "Краснодара" пойдёт, то "Спартаку" придётся непросто. С другой стороны, считаю, что группа атаки «Спартака» в целом сильнее, чем у "быков". Думаю, шансы при обоюдоострой игре примерно равные. Поэтому я ставлю на результативную ничью", - сказал Бубнов на своём Youtube-канале.
"Что касается предстоящей игры "Краснодар" — "Спартак", то обе команды подходят к ней в достаточно оптимальном состоянии. Легионеры "Краснодара" пребывают в хорошем настроении, те же Гранквист и Клаэссон, которые отобрались на чемпионат мира. Может присутствовать эмоциональный подъём. Игра будет обоюдоострая, и если у "Краснодара" пойдёт, то "Спартаку" придётся непросто. С другой стороны, считаю, что группа атаки «Спартака» в целом сильнее, чем у "быков". Думаю, шансы при обоюдоострой игре примерно равные. Поэтому я ставлю на результативную ничью", - сказал Бубнов на своём Youtube-канале.
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