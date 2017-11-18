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Курбан Бердыев: потихоньку идем к тому, чего хотим

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал игру 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0).

– В первом тайме все правильно расположились позиционно, поэтому было легко атаковать. Во втором тайме немного не удалось сделать то, что в первом. Мы потихоньку идем к тому, чего хотим. У нас должно получиться.

Удовлетворения от результата нет. У соперника был один эпизод во втором тайме. У нас же в целом было больше моментов и подходов, которые нужно было реализовывать.
Теги: Бердыев Рубин Арсенал Тула
Сегодня, 21:26
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