Курбан Бердыев: потихоньку идем к тому, чего хотим

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал игру 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0).– В первом тайме все правильно расположились позиционно, поэтому было легко атаковать. Во втором тайме немного не удалось сделать то, что в первом. Мы потихоньку идем к тому, чего хотим. У нас должно получиться.Удовлетворения от результата нет. У соперника был один эпизод во втором тайме. У нас же в целом было больше моментов и подходов, которые нужно было реализовывать.