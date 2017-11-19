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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: не надо принижать чемпионат России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что не стоит принижать уровень российской Премьер-Лиги.
Черчесова в программе "После футбола" спросили, не удивлён ли он, что "Спартаку" удалось заманить в Россию такого игрока, как Квинси Промес, который продолжает прогрессировать.
"Надо отметить прозорливость спартаковских селекционеров, которые брали Промеса. Но игроки такого хорошего уровня были не только в "Спартаке", в других командах тоже: Вагнер Лав, Думбия… Не надо принижать наш чемпионат! Посмотрите, какие стадионы, сколько зрителей. Есть интерес. Если бы это было в 1992 году, когда только начали проводить чемпионат России, то, наверное, его было бы невозможно заманить, даже если бы финансы позволяли. Потому что тогда не было стадионов, инфраструктуры, раскрутки. А сейчас не надо удивляться. Сейчас чемпионат мира пройдёт, стадионы у нас практически все новые, идеальные. Конечно, и нам надо дать результат, чтобы в России был бум. Мы максимально постараемся, чтобы сделать это", - сказал Черчесов.
"Чемпионат.сом"
Черчесова в программе "После футбола" спросили, не удивлён ли он, что "Спартаку" удалось заманить в Россию такого игрока, как Квинси Промес, который продолжает прогрессировать.
"Надо отметить прозорливость спартаковских селекционеров, которые брали Промеса. Но игроки такого хорошего уровня были не только в "Спартаке", в других командах тоже: Вагнер Лав, Думбия… Не надо принижать наш чемпионат! Посмотрите, какие стадионы, сколько зрителей. Есть интерес. Если бы это было в 1992 году, когда только начали проводить чемпионат России, то, наверное, его было бы невозможно заманить, даже если бы финансы позволяли. Потому что тогда не было стадионов, инфраструктуры, раскрутки. А сейчас не надо удивляться. Сейчас чемпионат мира пройдёт, стадионы у нас практически все новые, идеальные. Конечно, и нам надо дать результат, чтобы в России был бум. Мы максимально постараемся, чтобы сделать это", - сказал Черчесов.
"Чемпионат.сом"
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