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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эмилиано Ригони: "Зенит" должен выиграть русское "класико" со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы над "Тосно" поделился ожиданиями от выездного матча следующего тура со "Спартаком" (27 ноября).
"Мы очень довольны. Нам нужно было выигрывать, не терять очки. Так что мы счастливы. Матч со "Спартаком" будет особенным. Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское "класико".
Поездка в сборную всегда приятна. В матче против Нигерии мы допустили много ошибок, которые стоили нам дорого. Недостаточно хорошо сыграли в защите, не смогли использовать шансы в нападении. Но хорошо, что это произошло в товарищеской игре. Мы вынесли из неё многие вещи, которые помогут на чемпионате мира. Мы играем командой, не только Месси на поле. У нас был сильный состав, в первом тайме мы играли хорошо, во втором хуже. Вот и всё.
Новый стадион в Москве очень классный. И в Краснодаре выглядит просто впечатляюще. Мы всегда рады играть в Краснодаре, стадион превосходный", - цитирует Ригони "Чемпионат.сом".
"Мы очень довольны. Нам нужно было выигрывать, не терять очки. Так что мы счастливы. Матч со "Спартаком" будет особенным. Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское "класико".
Поездка в сборную всегда приятна. В матче против Нигерии мы допустили много ошибок, которые стоили нам дорого. Недостаточно хорошо сыграли в защите, не смогли использовать шансы в нападении. Но хорошо, что это произошло в товарищеской игре. Мы вынесли из неё многие вещи, которые помогут на чемпионате мира. Мы играем командой, не только Месси на поле. У нас был сильный состав, в первом тайме мы играли хорошо, во втором хуже. Вот и всё.
Новый стадион в Москве очень классный. И в Краснодаре выглядит просто впечатляюще. Мы всегда рады играть в Краснодаре, стадион превосходный", - цитирует Ригони "Чемпионат.сом".
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