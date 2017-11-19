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Эмилиано Ригони: "Зенит" должен выиграть русское "класико" со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы над "Тосно" поделился ожиданиями от выездного матча следующего тура со "Спартаком" (27 ноября).

"Мы очень довольны. Нам нужно было выигрывать, не терять очки. Так что мы счастливы. Матч со "Спартаком" будет особенным. Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское "класико".

Поездка в сборную всегда приятна. В матче против Нигерии мы допустили много ошибок, которые стоили нам дорого. Недостаточно хорошо сыграли в защите, не смогли использовать шансы в нападении. Но хорошо, что это произошло в товарищеской игре. Мы вынесли из неё многие вещи, которые помогут на чемпионате мира. Мы играем командой, не только Месси на поле. У нас был сильный состав, в первом тайме мы играли хорошо, во втором хуже. Вот и всё.

Новый стадион в Москве очень классный. И в Краснодаре выглядит просто впечатляюще. Мы всегда рады играть в Краснодаре, стадион превосходный", - цитирует Ригони "Чемпионат.сом".
Теги: Ригони Зенит Спартак
Сегодня, 22:51
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27
(1)
№27 Написал: spiri (Сегодня, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очевидно,матч будет тяжелейший..Не вижу особых козырей у Зени.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Матч со "Спартаком" будет особенным. Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское "класико".
всё верно, Эмилиано, а ещё есть хороший русский народный праздник..."свиноёп" называется blush вы уж не подведите


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кот ( кошка ) - любимое существо в доме , практически - член семьи . Недоразумение здесь , на сайте , именующее себя котом - то же самое , что " голубые львы " , то есть жалкое , дрожащее как желе существо , без роду и племени .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№24 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:38) #
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Цитата: Шмайхель
Насрала на бомжа?! Спокойной ночи...

5-е место, гутен найт
Ой, прошу пардона 4 -е место. Это ваше хавроньи.
спокойной ночи. Через неделю ваш пятачок будет висеть на первом же суку.
Мораль той басни такова- Будь собой свинья. Не воруй чужие песни.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№23 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Свинья под дубом вековым."
Насрала на бомжа?! Спокойной ночи...


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:35) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Шмайхель
срать на голову вшивому недоразумению..,вот уж гавно поганое..


Свинья под дубом вековым.". Спокойной ночи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№21 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Тут как обычно, Спартак будет
срать на голову вшивому недоразумению..,вот уж гавно поганое..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№20 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:30) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А кто это бомжей в "эль классико" записал? Обычный недоклуб с казёнными бабосами....
Регистрация: 13.03.2012
№19 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 23:27) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тут как обычно, Спартак будет тра#ать своим ртом Зенит
Регистрация: 22.08.2007
№18 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:27) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: vermis_64
«Лев струсил! мы-де победили!»

так и было, сэр.
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Наевшись, выспалась под ним;
Потом, глаза продравши, встала
И рылом подрывать у Дуба корни стала.

"Ведь это дереву вредит, -
Ей с Дубу Ворон говорит, -
Коль корни обнажишь, оно засохнуть может".
"Пусть сохнет, - говорит Свинья, -
Ничуть меня то не тревожит,
В нем проку мало вижу я;
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;
Лишь были б желуди: ведь я от них жирею".

"Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, -
Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут".
Невежда так же в ослепленье
Бранит науку и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.

Мораль басни Свинья под дубом
Невежда так же в ослепленье
Бранит науку и ученье
И все ученые труды,
Не чувствуя, что он вкушает их плоды.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№17 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поставлю я ка басню. Хрюнам понравится.

Однажды Лев
Свинью обидел,
Да так, что целый лес ее позор увидел.
Придя в великий гнев,
Свинья донельзя расхрабрилась
(Известно, что и гнев порой мутит, как хмель),
За оскорбление отмстить решилась
И вызвала владыку на дуэль.
Однако, возвратясь к родным пенатам,
Задумалась Свинья
И, страха не тая,
Расхрюкалась пред умным братом:
«Ах, братец, вот попала я в беду!
Ты знаешь Льва суровый норов!
Уж лучше я куда-нибудь уйду!»
Но Боров
(Он был писатель, с едкостью пера)
В ответ ей: «Погоди, сестра!
К чему бежать так прямо?
Поблизости помойная есть яма:
Получше вываляйся в ней,
А после выходи на бой с царем зверей».
Свинья послушалась совета.
Помоями вонючими кругом
Вся облепилась до рассвета
И так предстала пред врагом.
Свидетелями беспримерной брани
Был полон лес и ближний дол.
И вот явился Лев, как обещал заране, -
Пришел, понюхал и ушел...
И долго после свиньи все вопили:
«Лев струсил! мы-де победили!»
Регистрация: 23.08.2016
№16 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: oksva
С женщинами у тебя не получается , это точно .


Ананидзе ваш , в помощь, , хм
И да Паршивлюк, Онанко, , кто там ещё?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:20) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: zen-it
Вас мразот сколько не ипи все равно пасть открываете!!!
Вашей шляпе,при Союзном чемпе, не пихал за щеку только ленивый...и вот эта ,поганая защеканка,имени 2007 года,когда она, меньшую дозу вафлей стала получать..теперь восстала?

О уе....к каменный век еще вспомни. Ленина из мавзолея позови с ним попиз....и
Регистрация: 18.04.2016
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:19) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Свиней надо драть. Всегда и везде.
Скорее отсосёте! Тут ваши желания не сопоставимы с действительностью..))


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:18) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Да покуй! Классико, не классико. Знаю точно одно. Свиней надо драть. Всегда и везде.

С женщинами у тебя не получается , это точно .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Вас мразот сколько не ипи все равно пасть открываете!!!
Вашей шляпе,при Союзном чемпе, не пихал за щеку только ленивый...и вот эта ,поганая защеканка,имени 2007 года,когда она, меньшую дозу вафлей стала получать..теперь восстала?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№11 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 23:16) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Да покуй! Классико, не классико. Знаю точно одно. Свиней надо драть. Всегда и везде.
Регистрация: 23.08.2016
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: Шмайхель
Ключевые слова
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы над "Тосно"
Эта глупая чурка ,хоть малейшее представление имеет,что будет играть с командой ,по сравнению с которой, .его нынешнее местоположение это как к-б Барса и голубая невская Осасуна ?

Отсасуна делала твоя командочка!!!
Вас мразот сколько не ипи все равно пасть открываете!!!


p.s. спортачку до Зенита, как до Пекина раком!!! Не одной еврочашки нету у вылыких! Чемпионствы 90-х где все покупалось. А сейчас только раз в 16ть лет!! У.ебки!


Даже комментариев не нужно . Жалкий ты , убогий .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№9 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спора нет матч года спортак ЦСКА. А тут соперничество двух основных городов
Регистрация: 18.04.2016
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 23:14) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
бомжи опять вилкова на матч назначили))))))))))))))))))
Регистрация: 18.07.2011
№7 Написал: Tokio581 (Сегодня, 23:12) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Ну .. что сказать ? Базара нет . выходите - попробуйте . мяч круглый. А там - посмотрим .

Вот тебе плюсую адекват
Регистрация: 18.04.2016
№6 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 23:08) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Ключевые слова
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы над "Тосно"
Эта глупая чурка ,хоть малейшее представление имеет,что будет играть с командой ,по сравнению с которой, .его нынешнее местоположение это как к-б Барса и голубая невская Осасуна ?

Отсасуна делала твоя командочка!!!
Вас мразот сколько не ипи все равно пасть открываете!!!


p.s. спортачку до Зенита, как до Пекина раком!!! Не одной еврочашки нету у вылыких! Чемпионствы 90-х где все покупалось. А сейчас только раз в 16ть лет!! У.ебки!
Регистрация: 5.04.2017
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Русское классико у Спартака и ЦСКА. Ещё с 20-х годов. А вы просто принципиальный соперник

Ловчев уже рассказал про классико это всегда было Динамо и Спартак учите историю
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 23:07) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
классико у вас сегодня с Тошно было,классический договорняк называется
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ключевые слова
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы над "Тосно"
Эта глупая чурка ,хоть малейшее представление имеет,что будет играть с командой ,по сравнению с которой, .его нынешнее местоположение это как к-б Барса и голубая невская Осасуна ?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:57) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну .. что сказать ? Базара нет . выходите - попробуйте . мяч круглый. А там - посмотрим .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: irv Курск (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (12)

Русское классико у Спартака и ЦСКА. Ещё с 20-х годов. А вы просто принципиальный соперник


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
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