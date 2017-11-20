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Валерий Гладилин: сейчас все идет в пользу "Локомотива"

Экс-игрок московских "Спартака" и "Локомотива" Валерий Гладилин поделился мнением об игре "железнодорожников" в матче 17-го тура РФПЛ против "Анжи".

"Сейчас все идет в пользу "Локомотива". Он играл не сильнее "Анжи" и не показал такой яркой игры, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА… но ведь главное в чемпионате — это брать очки. Семин не делает ставку на зрелищность или авантюризм, ему главное — победить.

"Локомотив" одолел соперника при плохой игре. Если майки переодеть, то и непонятно было бы, где лидер Премьер-лиги, а где — предпоследнее место.

В том году "Спартак" так же набирал баллы — по 1:0 чуть ли не десять матчей выиграл. Теперь в такой манере действуют и "железнодорожники", а качество игры у них оставляет ждать лучшего", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
Теги: Гладилин Локомотив Анжи
Сегодня, 20:13
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