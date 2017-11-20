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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Валерий Гладилин: сейчас все идет в пользу "Локомотива"
Экс-игрок московских "Спартака" и "Локомотива" Валерий Гладилин поделился мнением об игре "железнодорожников" в матче 17-го тура РФПЛ против "Анжи".
"Сейчас все идет в пользу "Локомотива". Он играл не сильнее "Анжи" и не показал такой яркой игры, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА… но ведь главное в чемпионате — это брать очки. Семин не делает ставку на зрелищность или авантюризм, ему главное — победить.
"Локомотив" одолел соперника при плохой игре. Если майки переодеть, то и непонятно было бы, где лидер Премьер-лиги, а где — предпоследнее место.
В том году "Спартак" так же набирал баллы — по 1:0 чуть ли не десять матчей выиграл. Теперь в такой манере действуют и "железнодорожники", а качество игры у них оставляет ждать лучшего", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
"Сейчас все идет в пользу "Локомотива". Он играл не сильнее "Анжи" и не показал такой яркой игры, как "Спартак", "Зенит", ЦСКА… но ведь главное в чемпионате — это брать очки. Семин не делает ставку на зрелищность или авантюризм, ему главное — победить.
"Локомотив" одолел соперника при плохой игре. Если майки переодеть, то и непонятно было бы, где лидер Премьер-лиги, а где — предпоследнее место.
В том году "Спартак" так же набирал баллы — по 1:0 чуть ли не десять матчей выиграл. Теперь в такой манере действуют и "железнодорожники", а качество игры у них оставляет ждать лучшего", - цитирует Гладилина "Газета.ру".
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