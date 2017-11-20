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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Сенников: "Спартак" должен крупно побеждать "Марибор" и рассчитывать на успех "Ливерпуля" в игре с "Севильей" (5)
21:07
Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее (5)
Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее (5)
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Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее
Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов поделился о состоянии петербургского "Зенита".
"Несмотря на уверенную победу "Зенита" над "Тосно", не могу сказать, что он выглядит целостно. "Спартак" более понятен — видно, чего хочет тренер. У сине-бело-голубых много проблем. Два опорника дублируют друг друга — Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, нет налаженного взаимодействия перед чужой штрафной, нет такого плеймейкера под нападающими, который мог бы отдать последний пас и вел бы игру. Нет и коллективных действий, которые бы заменяли недостающего игрока. Думаю, у "Зенита" и дальше будут проблемы.
Кокорин и Дзюба? Они забили, когда "Тосно" уже был деморализован. Да, у питерцев было желание показать себя перед болельщиками, забить, но как команда они мне не понравились в этой игре", - цитирует Булатова "Газета.ру".
"Несмотря на уверенную победу "Зенита" над "Тосно", не могу сказать, что он выглядит целостно. "Спартак" более понятен — видно, чего хочет тренер. У сине-бело-голубых много проблем. Два опорника дублируют друг друга — Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, нет налаженного взаимодействия перед чужой штрафной, нет такого плеймейкера под нападающими, который мог бы отдать последний пас и вел бы игру. Нет и коллективных действий, которые бы заменяли недостающего игрока. Думаю, у "Зенита" и дальше будут проблемы.
Кокорин и Дзюба? Они забили, когда "Тосно" уже был деморализован. Да, у питерцев было желание показать себя перед болельщиками, забить, но как команда они мне не понравились в этой игре", - цитирует Булатова "Газета.ру".
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