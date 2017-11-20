Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Бенфика" в Лиге Чемпионов
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Булатов: "Зенит" в матче с "Тосно" мне не понравился как команда, "Спартак" выглядит организованнее

Бывший полузащитник "Спартака" Виктор Булатов поделился о состоянии петербургского "Зенита".

"Несмотря на уверенную победу "Зенита" над "Тосно", не могу сказать, что он выглядит целостно. "Спартак" более понятен — видно, чего хочет тренер. У сине-бело-голубых много проблем. Два опорника дублируют друг друга — Матиас Краневиттер и Леандро Паредес, нет налаженного взаимодействия перед чужой штрафной, нет такого плеймейкера под нападающими, который мог бы отдать последний пас и вел бы игру. Нет и коллективных действий, которые бы заменяли недостающего игрока. Думаю, у "Зенита" и дальше будут проблемы.

Кокорин и Дзюба? Они забили, когда "Тосно" уже был деморализован. Да, у питерцев было желание показать себя перед болельщиками, забить, но как команда они мне не понравились в этой игре", - цитирует Булатова "Газета.ру".
Теги: Булатов Спартак Зенит
Сегодня, 21:07
Напечатать
5
(5)
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак сыграл очень качественный матч в оптимальном составе, посмотрим что будет с Марибром.
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак проваливался во многих матчах.А тут вдруг провел одну из лучших игр так сразу у них команда целостнее.Смех да и только.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
в его словах сквозит какая то обида.
ну а сравнивать крана и паредеса. он видимо совсем не в теме.

Да нет, он во многом прав, а эти два, лишь частности.
Но каждый матч, это новая страница истории, нет похожих игр, даже с одними и теми же участниками. И тут я бы не игру команд сравнивал, а сделал акцент на горящие глаза у спартака, и отсутствие этого задора у зенитовцев. Это может стать определяющим.
А по раскладам на данный момент, Спартак выглядит поинтересней.
Регистрация: 3.04.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:11) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
в его словах сквозит какая то обида.
ну а сравнивать крана и паредеса. он видимо совсем не в теме.


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (9)
online

Кто бы сомневался(бывший полузащитник Спартака).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.