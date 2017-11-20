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Александр Кокорин: Манчини был недоволен нашей игрой? Он всегда такой

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Тосно" (5:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что эмоции главного тренера Роберто Манчини по ходу встречи позволяют держать себя в тонусе.

"Манчини был недоволен нашей игрой? Он всегда такой. Даже когда мы выигрываем 3:0, 4:0, он очень эмоционален. Это не дает команде расслабиться и позволяет держать себя в тонусе перед хорошими матчами впереди.

За счет чего прибавили во втором тайме? Поговорили с тренером, он рассказал нам, как действовать, как прибавить в прессинге. Еще соперник устал. Начали фолить, пропустили 2-3 гола и в конце развалились.

50 тысяч зрителей? Был большой повод – чествовали футболистов, которые 10 лет назад выиграли чемпионат. Люди пришли отдать им честь.
На 100 процентов матч против "Спартака" выходит сейчас на первый план. Некоторые футболисты, возможно, получат отдых во встрече с "Вардаром". Задачу в Лиге Европы мы выполнили, но это не значит, что мы не будем стараться. Может быть, выйдут ребята, которые получали меньше игрового времени. Мы держим в уме "Спартак", - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Тосно Зенит Манчини Спартак
Вчера, 22:57
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