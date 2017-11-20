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Массимо Каррера: Промес - это Криштиану Роналду "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кого из игроков чемпионата России можно сравнить с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

"Кто русский Криштиану Роналду? Трудно сказать. Сейчас трудно найти русского Роналду, но есть хорошие игроки. Кого-то из „Спартака“ трудно сравнивать с ним. Думаю, что Роналду — это особый игрок, тогда можно назвать Промеса. Он играет на позиции Роналду. Если кто-то хочет повторить успех Криштиану, то должен очень много работать", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Промес Роналду Спартак
Вчера, 22:58
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№8 Написал: Trucha (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хотел сказать сопля в носу у Криштиано Роналдо smile
Вот что народная команда с тренерами делает )
Регистрация: 4.08.2016
№7 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Промес -это надувной матрас, удерживающий свинью на плаву. Вот и Каррера, уже надутого до безобразия, стал надувать,- боится, что сдуется, а свиньи, что лопнет.

Зависть дурное чувство мой маленький ДРУЖОК!!!
Регистрация: 8.05.2016
№6 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:50) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Промес -это надувной матрас, удерживающий свинью на плаву. Вот и Каррера, уже надутого до безобразия, стал надувать,- боится, что сдуется, а свиньи, что лопнет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нырялду гавно,Антоха лучший
Регистрация: 3.08.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы просто ебанько неадекватное.
По роли, которую играет Антошка это Кристина для реала.
Где именно Каррера сравнивает Промеа и Кристину?
Дебилы невские.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Знаем, знаем. Сталин - это Ленин сегодня!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: kapitan601 Астрахань (Вчера, 23:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
Промес - это мизинец правой ноги Криштиану! Переоцененный игрок.
Регистрация: 4.10.2010
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:17) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Прибедняется лукавый иностранец - Промес не Рональда- ПРОМЕЖ -это ПУТИН спартака, а, может, и выше ПУТИНА ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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