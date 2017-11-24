Денис Терентьев: очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле

Защитник "Зенита" Денис Терентьев прокомментировал победу над "Вардаром" (2:1) в Лиге Европы.— Во-первых, очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле: не играл уже два месяца. Мы действовали неплохо, комбинировали, но в конце немного расслабились и пропустили. А так — хорошая игра.— Не разобрались, кто должен сыграть на подборе с этим футболистом, поэтому пропустили.— Да нет, сегодня все получилось нормально. Раньше с этим бывали сложности, но сегодня смотрелись достойно, хорошо комбинировали.— Задача была выиграть, чтобы в итоге получить возможность выйти в плей-офф с первого места и не попасть на команду из Лиги чемпионов.