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Денис Терентьев: очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле

Защитник "Зенита" Денис Терентьев прокомментировал победу над "Вардаром" (2:1) в Лиге Европы.

— Во-первых, очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле: не играл уже два месяца. Мы действовали неплохо, комбинировали, но в конце немного расслабились и пропустили. А так — хорошая игра.

— Пропущенный гол — невезение?

— Не разобрались, кто должен сыграть на подборе с этим футболистом, поэтому пропустили.

— Не было сложно из-за несыгранности состава?

— Да нет, сегодня все получилось нормально. Раньше с этим бывали сложности, но сегодня смотрелись достойно, хорошо комбинировали.

— Обсуждали потенциальных соперников по плей-офф?

— Задача была выиграть, чтобы в итоге получить возможность выйти в плей-офф с первого места и не попасть на команду из Лиги чемпионов.

ФК "Зенит"
Теги: Терентьев Зенит
Сегодня, 01:08
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