Леандро Паредес: ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес объяснил, с чем связана неудачная серия команды в чемпионате России.– Ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка. Особенно после стольких матчей без побед. Это было единственной целью, куда более важной, чем просто желание прервать безголевую серию. Хотя да, после того, как мяч влетел в сетку я испытал громадное облегчение.– Не сказал бы так. Да, мы играли не так хорошо, как прежде, но кризис – это не то слово, которым стоит описывать положение дел в "Зените".– Определенно, да. Все противники изучают "Зенит", ищут слабые места, готовятся играть персонально против каждого нашего футболиста. Неудивительно, что мою манеру игры теперь знают лучше и используют эти знания во время матчей. Но я должен быть к этому готов и постоянно работать над новыми приемами.