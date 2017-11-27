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Лео: для меня, как для нападающего, было важно забить

Нападающий "Ахмата" Лео поделился комментариями об игре с "Уфой" в 18-м туре чемпионата России.

"Это была сложная игра для нас. Очень важен был результат. Начало может не так складывалось, как нам хотелось, но потом мы наладили свою игру и навязали борьбу и добились хорошего результата.

Так получилось, что последний раз я забил "Уфе" в первом круге, для меня, как для нападающего, было важно забить сегодня", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Теги: Жаба Ахмат
Сегодня, 04:04
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