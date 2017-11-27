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На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами

На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность.

Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.

Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:13
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