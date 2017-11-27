На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами

На матче #СпартакЗенит у входа на гостевой сектор будет производиться сверка указанной на билете фамилии с документами, удостоверяющими личность.

Просим всех болельщиков прийти на матч заблаговременно. pic.twitter.com/HmIv5T1Yuh — РФПЛ??? (@rfpl) November 27, 2017

На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность.Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.