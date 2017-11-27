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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
На матче "Спартак" - "Зенит" у болельщиков гостей будут сверять билеты с документами
На матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" у входа на гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность.
Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.
Поклонникам питерцев рекомендуется приходить на игру заранее.
На матче #СпартакЗенит у входа на гостевой сектор будет производиться сверка указанной на билете фамилии с документами, удостоверяющими личность.— РФПЛ??? (@rfpl) November 27, 2017
Просим всех болельщиков прийти на матч заблаговременно. pic.twitter.com/HmIv5T1Yuh
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